وصل وفد سعودي رسمي برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم (الإثنين) إلى بغداد.
وكان في استقبالهم بمطار بغداد الدولي وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد نجم والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي.
ويضم الوفد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأستاذ سعد القصبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الدكتور عائض العتيبي.
ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك.
وسيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي، برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وسيقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة لموقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب العراقي.
كما يلتقي الوفد رئيس العراق برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وفق “أخبار 24”.