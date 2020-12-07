وصلت الدفعة الأولى من معتمري الخارج، البالغ عددهم 135 زائراً من الجمهورية الإندونيسية، إلى المدينة المنورة اليوم (الإثنين)، وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا.
وفور وصول المعتمرين الإندونيسيين لمقر إقامتهم تم تطبيق إجراءات العزل الطبي المحدد بـ 3 أيام، لضمان سلامتهم وفق الضوابط التي قد أعلنتها وزارة الحج والعمرة في وقت سابق.
وسيُنظَّم دخول الزوار إلى المسجد النبوي وزيارة الروضة الشريفة بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق “اعتمرنا”، بعدها سينتقلون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.
يذكر أن المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، التي وضعت من قبل الجهات المعنية، ستشهد السماح بـ 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍّ و19 ألف زائر في اليوم الواحد.
وفق “أخبار 24”.