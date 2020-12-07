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أخبار المناطق > باستخدام أسطوانة غاز.. فشل محاولة سرقة صراف آلي بحائل والجهات الأمنية تضبط الجاني
07/12/2020   7:02 م

باستخدام أسطوانة غاز.. فشل محاولة سرقة صراف آلي بحائل والجهات الأمنية تضبط الجاني

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة حائل من القبض على مواطن في ‏العقد الثاني من عمره، حاول سرقة إحدى ماكينات الصرف ‏الآلي، وذلك عقب تحديد ملامحه من خلال إحدى ‏كاميرات المراقبة.‏

وأظهر مقطع فيديو عرضته وزارة الداخلية، محاولة المتهم ‏استخدام أسطوانة غاز خلال محاولة تنفيذ جريمته، إلا أنه تركها ‏وفر هاربًا عقب مرور مركبتين في الطريق العام.‏

وفور الإبلاغ عن وجود أسطوانة غاز غير محكمة الغلق أمام ماكينة ‏الصرف الآلي، تحركت القوات على الفور لتأمين الموقع، ‏والتأكد من زوال خطر أي انفجارات محتملة.‏ وفق “أخبار 24”.

وكشفت التحقيقات عن أن وجود الأسطوانة مرتبط بعملية محاولة ‏سرقة ماكينة الصراف الآلي، وتم القبض على المتهم وتم اتخاذ ‏الإجراءات النظامية بحقه.‏

باستخدام أسطوانة غاز.. فشل محاولة سرقة صراف آلي بحائل والجهات الأمنية تضبط الجاني

أخبار المناطق
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