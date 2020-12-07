مقارنة بشهر أكتوبر.. ارتفاع في أعداد مستفيدي صندوق النفقة خلال نوفمبر بمقدار 50%

كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ارتفاع نسبة المستفيدين من صندوق النفقة خلال نوفمبر من العام الجاري بمقدار 50% مقارنةً بشهر أكتوبر.
وبلغ عدد المستفيدين الشهر الماضي 1500 مستفيد، في حين كان إجمالي المستفيدين من الصندوق خلال شهر أكتوبر 1000 مستفيد، كما بلغت نسبة الذين صُرفت لهم نفقة مؤقتة بعد صدور حكم ابتدائي لهم 28% من إجمالي المستفيدين، في حين بلغت نسبة من صُرفت لهم نفقة مؤقتة استنادًا لحكم نهائي 72%.
وشملت خدمة صندوق النفقة 42 مدينة في جميع مناطق المملكة، كما أسهمت خدمات الصندوق الإلكترونية في تسهيل التقدم بطلب الاستفادة من خدمات الصندوق دون الحاجة لمراجعة مقراته. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة العدل قد ربطت صندوق النفقة بنظام “تحصيل” التابع لوزارة المالية لتفعيل خدمة سداد، بما يضمن سهولة وصول النفقة لمستحقيها.