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أخبار المناطق > بالفيديو.. “العيوب الإسفلتية” في الطرق السريعة بالدمام تعرقل الحركة المرورية
08/12/2020   8:11 ص

بالفيديو.. “العيوب الإسفلتية” في الطرق السريعة بالدمام تعرقل الحركة المرورية

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علّق مسؤولون من إدارة مرور مدينة الدمام، اليوم (الإثنين)، على ظاهرة العيوب الإسفلتية وتلفيات الطرق في الشوارع الداخلية والطرق السريعة بالدمام، والتي باتت تهدد سلامة قائدي السيارات وتعرقل الحركة المرورية.

وأوضح أحد المسؤولين، في تقريرٍ تليفزيوني أعدته قناة “الإخبارية”، أن أمانة المنطقة الشرقية تباشر معالجة عيوب الطرق في حاضرة الدمام، وذلك من خلال عربات مجهزة ذات تقنية عالية لسفلتة ومعالجة أكثر من 80 حفرة يومياً.

وأشار التقرير إلى أن مختصين بالهندسة المدنية أرجعوا أسباب تلفيات الطرق إلى عدم تطبيق اختبارات الطرق قبل السفلتة، وعدم التزام المقاولين بأعلى معايير الجودة المعتمدة، إلى جانب مخالفة أنظمة المرور فيما يخص أوزان الشاحنات. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “العيوب الإسفلتية” في الطرق السريعة بالدمام تعرقل الحركة المرورية

أخبار المناطق
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