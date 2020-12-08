“هيئة المهندسين” تعلق على منشورات شهادات الخبرة الوهمية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي

علَّق الأمين العام لهيئة المهندسين، المهندس فرحان الشمري، على المنشورات المتداولة بشأن قيام عمالة وافدة بتغيير المهنة من فني إلى مهندس من خلال شهادات خبرة وهمية.
وقال، خلال حديثه لـ”نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إنه لا يمكن تغيير المهنة من فني إلى مهندس، مؤكدًا أن دور الهيئة في هذا الصدد فني فقط، ويتلخص في مطابقة الشهادات والمؤهلات للوافد مع مهنته المسجلة في الإقامة.
وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 3 آلاف شهادة خبرة مزورة، كما أكد أن هناك تنسيقا مع النقابات العربية للتواصل بشأن التأكد من شهادات الخبرة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه يتم التأكد من شهادة الخبرة بواسطة الشركة التي تستقدم العمالة الوافدة، وذلك من خلال المقابلات الشخصية، مؤكدًا أن دور الهيئة الهندسية يشمل التأكد من صحة شهادته الهندسية وامتلاكه خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
#نشرة_الرابعة | هيئة المهندسين لـ #العربية : لا يمكن تغيير المهنة من فني إلى مهندس pic.twitter.com/HvVXrg5qSg
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 7, 2020