شركة صينية تكشف خطتها لإنتاج 600 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية 2020

أكدت شركة اللقاحات الصينية “سينوفاك”، اليوم الاثنين، أنها تنوي استكمال منشأة جديدة لتعزيز قدرتها في إنتاج كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا المستجد خلال العام الجاري.
وأوضحت أنها تعتزم مضاعفة قدرتها السنوية على إنتاج 600 مليون جرعة بحلول نهاية العام الجاري، كما أكدت أنها أمّنت استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود تطوير اللقاح.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، يين ويدونج، أن هذه الاستثمارات ستسمح للشركة بتحسين قدراتها في مبيعات اللقاحات وتطوير تقنيات جديدة تسهم في التوسع بأسواق آسيا. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن لقاح الشركة الصينية يخضع في الوقت الحالي للمرحلة الأخيرة من التجارب السريرية في عدد من البلدان مثل البرازيل وإندونيسيا وتركيا، كما تمتلك الصين بشكل عام 5 لقاحات على الأقل تخضع للمراحل الأخيرة من التجارب في الوقت الحالي.