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أخبار محلية > بالفيديو.. أخذت مبلغاً مالياً دون علم والدتها إلى أن توفيت.. فهل تعيده للورثة؟ الشيخ المنيع يجيب
08/12/2020   8:13 ص

بالفيديو.. أخذت مبلغاً مالياً دون علم والدتها إلى أن توفيت.. فهل تعيده للورثة؟ الشيخ المنيع يجيب

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، عن سؤال حول حالة سيدة قامت بالحصول على مبلغ مالي من والدتها دون علمها قبل وفاتها، وتتساءل عما إذا كان يجب إرجاعه للورثة أم تبرئ ذمتها منه.

وقال، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إن عليها الإكثار من الدعاء لوالدتها بسبب هذه السرقة ولكونها والدتها أيضًا، كما أكد أن هذا المبلغ يظل جزءًا من التركة ويجب إضافته لها.

وأوضح أن بإمكان السيدة اختلاق أسباب لتبرير ظهور هذا المبلغ وإضافته للتركة، سواء بزعمها معرفة مكان بعض الأموال التي تركتها الوالدة ولم تدخل في التركة، أو ادعاء استدانتها هذا المبلغ. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أخذت مبلغاً مالياً دون علم والدتها إلى أن توفيت.. فهل تعيده للورثة؟ الشيخ المنيع يجيب

أخبار محلية
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