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أخبار المناطق > ضبط 300 بدلة عسكرية وألفي قطعة من الأنواط والرتب المخالفة في الرياض
08/12/2020   8:13 ص

ضبط 300 بدلة عسكرية وألفي قطعة من الأنواط والرتب المخالفة في الرياض

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تمكّنت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض، أمس (الأحد)، من ضبط 300 بدلة عسكرية وألفي قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة والأجهزة في عدد من محلات التفصيل في نطاق الإمارة.

وصادرت اللجنة من خلال جولاتها التفتيشية المضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط مخالفة استخدام شعار عسكري رسمي في لوحة أحد المحلات بالرياض.

جاء ذلك بتوجيهات ومتابعة أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن، بمشاركة وزارتي الحرس الوطني والتجارة وأمانة ومكتب عمل الرياض وشرطة وجوازات المنطقة وقوة المهمات الخاصة. وفق “أخبار 24”.

ضبط 300 بدلة عسكرية وألفي قطعة من الأنواط والرتب المخالفة في الرياض

أخبار المناطق
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