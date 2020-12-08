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أخبار المناطق > بالفيديو.. مداهمة عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور في الرياض
08/12/2020   8:14 ص

بالفيديو.. مداهمة عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور في الرياض

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داهم مراقبو أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم (الإثنين)، عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور ضمن نطاق بلدية العزيزية.

وجاء ذلك ضمن جولة رقابية نفّذتها الأمانة لتحسين المشهد الحضري وحماية للسكان من الأوبئة، حيث تمت مصادرة معروضات الباعة من الطيور وتطهير الموقع.

من جانبه، أوضح وكيل البلدية للخدمات، فهد السعيد، أن الحملة استهدفت ساحة الطيور بالعزيزية، حيث تم ضبط الباعة الجائلين ومصادرة عدد كبير من الطيور وتعقيم أماكن تواجدها. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مداهمة عمالة وافدة تفترش الطرق لبيع الطيور في الرياض

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