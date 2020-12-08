نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. هكذا طبَّق معلم نماذج التعليم التعاوني عبر منصة “مدرستي”
08/12/2020   8:14 ص

شاهد.. هكذا طبَّق معلم نماذج التعليم التعاوني عبر منصة “مدرستي”

+ = -
638

استطاع المعلم عبدالله المهداوي تقديم نموذج متطور في التواصل مع طلابه، وذلك من خلال تطبيق نماذج التعليم التعاوني عبر منصة “مدرستي”.  

وأظهر خلال تعامله مع مجموعة من طلابه قدرة على التواصل من خلال إحدى خصائص المنصة بكل مرونة وبطريقة مبتكرة وجديدة. 

واستخدم المعلم المهداوي هذه الوسيلة في التواصل مع الطلاب واختبارهم عن طريق توجيه سؤال لمجموعة، والحصول على إجاباتهم من خلال تلك الوسيلة. وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. هكذا طبَّق معلم نماذج التعليم التعاوني عبر منصة “مدرستي”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885125361.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.