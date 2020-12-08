شاهد.. هكذا طبَّق معلم نماذج التعليم التعاوني عبر منصة “مدرستي”

استطاع المعلم عبدالله المهداوي تقديم نموذج متطور في التواصل مع طلابه، وذلك من خلال تطبيق نماذج التعليم التعاوني عبر منصة “مدرستي”.
وأظهر خلال تعامله مع مجموعة من طلابه قدرة على التواصل من خلال إحدى خصائص المنصة بكل مرونة وبطريقة مبتكرة وجديدة.
واستخدم المعلم المهداوي هذه الوسيلة في التواصل مع الطلاب واختبارهم عن طريق توجيه سؤال لمجموعة، والحصول على إجاباتهم من خلال تلك الوسيلة. وفق “أخبار 24”.
معلم مميز يقدم درسه بأسلوب جاذب من خلال تطبيق نماذج التعلم التعاوني عبر #منصة_مدرستي
— مسابقة مدرستي (@moe_madrasati) December 7, 2020