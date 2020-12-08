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أخبار محلية > بعد حصولها على دعم “ريف”.. مواطنة تستغني عن معاش الضمان الاجتماعي بعد مضاعفة أرباح مشروعها
08/12/2020   8:17 ص

بعد حصولها على دعم “ريف”.. مواطنة تستغني عن معاش الضمان الاجتماعي بعد مضاعفة أرباح مشروعها

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استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة قصة مواطنة استغنت عن معاش الضمان الاجتماعي، بعد استفادتها من برنامج “ريف” التابع للوزارة.  

وأكدت المواطنة أنها اختارت أن تودع المعاش بلا رجعة، بعد أن استطاعت توسيع تجارتها من القهوة والطعام الشعبي، حيث استطاعت مضاعفة أرباحها من هذه التجارة بعد الاستفادة من المبادرة.  

وأشارت إلى أن الدعم ساهم في تطوير مشروعها الصغير، بما يمنحها القدرة على الاستغناء عن معاش الضمان الاجتماعي طواعيةً.

وفق “أخبار 24”.

بعد حصولها على دعم “ريف”.. مواطنة تستغني عن معاش الضمان الاجتماعي بعد مضاعفة أرباح مشروعها

أخبار محلية
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