بعد حصولها على دعم “ريف”.. مواطنة تستغني عن معاش الضمان الاجتماعي بعد مضاعفة أرباح مشروعها

استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة قصة مواطنة استغنت عن معاش الضمان الاجتماعي، بعد استفادتها من برنامج “ريف” التابع للوزارة.
وأكدت المواطنة أنها اختارت أن تودع المعاش بلا رجعة، بعد أن استطاعت توسيع تجارتها من القهوة والطعام الشعبي، حيث استطاعت مضاعفة أرباحها من هذه التجارة بعد الاستفادة من المبادرة.
وأشارت إلى أن الدعم ساهم في تطوير مشروعها الصغير، بما يمنحها القدرة على الاستغناء عن معاش الضمان الاجتماعي طواعيةً.
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إحدى مستفيدات برنامج #ريف تضاعف دخلها الشهري وتودع “الضمان الاجتماعي” بلا رجعة!
تعرّف على قصتها في سناب الوزارة:https://t.co/u2YMgifVWd pic.twitter.com/68hyMN3ZEu
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 7, 2020
وفق “أخبار 24”.