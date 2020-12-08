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أخبار المناطق > إغلاق محال سوق شهير بمكة لمخالفتها التعليمات
08/12/2020   8:17 ص

إغلاق محال سوق شهير بمكة لمخالفتها التعليمات

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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة عصر أمس (الإثنين)، محال أحد الأسواق التجارية بحي العزيزية، والذي يضم نحو 200 محل لمختلف الأنشطة التجارية. 

وقال المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف وفقاً لـ “عكاظ” إن لجنة مكونة من أمانة العاصمة المقدسة وإدارة الدفاع المدني وقفت على السوق للتأكد من الاشتراطات البلدية واشتراطات السلامة، ورصدت العديد من المخالفات التي تشكل خطراً على مرتادي السوق ما استدعى إغلاق المحال، مشيراً إلى أنه سيعاد فتح السوق متى ما طبقت الاشتراطات البلدية والصحية. 

وقامت الفرق الميدانية بوضع صبات على مداخل السوق، والملصقات الرسمية التي توضح سبب الإغلاق على أبواب المحال التجارية.

إغلاق محال سوق شهير بمكة لمخالفتها التعليمات

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