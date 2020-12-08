إطلاق مبادرة لتحسين المشهد الحضاري ورصد التشوه البصري بمدينة جدة

أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة رصد التشوه البصري بمشاركة متطوعين من منسوبي الأمانة خارج وقت الدوام الرسمي بهدف تحسين المشهد الحضاري للمدينة في الشوارع والأحياء السكنية.
وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني أن مبادرة رصد التشوه البصري انطلقت في حي الأمير فواز الجنوبي بهدف تعزيز العمل التطوعي في المجتمع والتأكيد على أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية ومعالجتها وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.
وقال الزهراني إن المبادرة تتيح لمنسوبي الأمانة كسب ساعات تطوعية واعتمادها ضمن معايير التقييم الداخلي للموظف وذلك ضمن إجراءات جديدة اعتمدتها الأمانة لنشر ثقافة التطوع بين منسوبيها خاصة وفي المجتمع عموماً.
وأشار إلى أن الأمانة ستنفذ عدة مبادرات تشمل رصد مظاهر التلوث البيئي في خليج سلمان وشاطئي الإسكندرية والسيف وعلى الكورنيش، ومبادرة فريق مكة التطوعي على الواجهة البحرية ومبادرة اخدم حي، وكذلك حملة لرصد التشوه البصري على الواجهة البحرية.
وفق “أخبار 24”.