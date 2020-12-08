تحذير من برنامج يستخدم لسرقة بطاقات الائتمان في أزرار مواقع التواصل

رصدت شركة أمن معلومات هولندية نوعاً جديداً من البرمجيات الضارة على الويب التي ابتكرها مجرمو إنترنت، تختفي داخل الصور المستخدمة للأزرار الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف سرقة بطاقات الائتمان التي تُدخَل في نماذج الدفع بالمتاجر الإلكترونية.
وأوضحت الشركة وفقاً لـ “البوابة العربية للتقنية”، أن البرنامج الضار معروف باسم (web skimmer) أو (Magecart script)، ورصد في متاجر إلكترونية خلال المدة بين شهري يونيو وسبتمبر الماضيين، مبينة أن هذا النوع من البرمجيات يشير إلى أن عصابات الإنترنت تعمل على تطويره باستمرار.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يستخدم تقنية تعرف باسم “إخفاء المعلومات”، وهي تشير إلى إخفاء المعلومات في تنسيق آخر، كإخفاء النص الموجود داخل الصور على سبيل المثال.
ونصحت باستخدام بطاقات افتراضية مصممة للدفع مرة واحدة خلال عملية الشراء، وذلك حتى يحمي المتسوقين أنفسهم من السرقة عبر هذه البرمجيات الخبيثة.