بالفيديو.. مبتكر جهاز كشف “كورونا” يشرح طريقة عمله وتكلفته

تحدث استشاري التشخيص الجزيئي الدكتور هاني الحضرمي، عن جهاز كشف فيروس كورونا الذي ابتكره وحصل به على شهادة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكية.
وقال الحضرمي في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن تحليل (PCR) يستغرق منذ سحب العينة من الشخص إلى ظهور النتيجة نحو 3 ساعات ونصف، ويحتاج أجهزة متخصصة وفنيين متخصصين.
وأضاف بأن الجهاز الذي ابتكره يكشف وجود الفيروس داخل الجسم خلال 15 دقيقة فقط وتكلفته 100 ريال، ويمكن لأي شخص من الكادر الطبي استخدامه، مشيراً إلى أن الجهاز به وحدة استشعار للعلامات الحيوية للفيروس من خلاله يقوم بالكشف عنه. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري يبتكر جهازًا يكشف الإصابة عن #فايروس_كورونا
في 15 دقيقة وبـ 100 ريال فقط#الراصد pic.twitter.com/cjIy1ZrO0l
— الراصد (@alraasd) December 7, 2020