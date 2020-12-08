ارتفاع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة 120%

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، عن ارتفاع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية التي تشرف عليها بنسبة تقارب 120% إلى 17 ألفاً بنهاية الربع الأول من 2020.
وأوضح مدير عام الهيئة المهندس خالد السالم، أن “مدن” مستمرة في تمكين المرأة بالقطاع الصناعي سواء كعاملة أو مستثمرة من خلال تهيئة بيئة نموذجية، وجعل القطاع أكثر جذباً للعنصر النسائي من خلال منتجات وخدمات وحلول تمويلية مبتكرة.
وأشار إلى أن القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية به قرابة 11.7 ألف موظفة، فيما تعمل 3.5 ألف موظفة في القطاع الغربي الذي يشمل 13 مدينة صناعية، و1.7 ألف موظفة بالقطاع الشرقي الذي ياضم 10 مدن صناعية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف السالم أن العام المقبل 2021 سيشهد إطلاق منتج المصانع الجاهزة الصغيرة بمساحات 200 م² لتمكين الاستثمارات النسائية كتجربة هي الأولى في المملكة وذلك في المدينة الصناعية الأولى بالدمام.