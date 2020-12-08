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أخبار محلية > وزير الاتصالات يتفاعل مع تغريدة لـ”آل الشيخ” أثنى فيها على سرعة الإنترنت وتقنية الـ5G
08/12/2020   1:17 م

وزير الاتصالات يتفاعل مع تغريدة لـ”آل الشيخ” أثنى فيها على سرعة الإنترنت وتقنية الـ5G

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تفاعل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحه، اليوم (الثلاثاء)، مع تغريدة كتبها رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ بشأن سرعة الإنترنت وتقنية الـ5G.

وكان “آل الشيخ” قد أثنى في تغريدته على سرعة الإنترنت في المملكة، لافتا إلى أن ذلك جاء بفضل دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات في هذا الشأن.

وتفاعل وزير الاتصالات معه حيث أكد أن القيادة وفرت للوزارة كل عناصر النجاح حتى أصبحت المملكة من أفضل الدول في نشر تقنيات الجيل الخامس. وفق “أخبار 24”.

ووجه “السواحه” الشكر إلى أبطال قطاع الاتصالات، مؤكداً أن الوطن ما زال يستحق المزيد، مشيداً بجهود “آل الشيخ” وفريقه في قطاع الترفيه.

وزير الاتصالات يتفاعل مع تغريدة لـ”آل الشيخ” أثنى فيها على سرعة الإنترنت وتقنية الـ5G

أخبار محلية
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