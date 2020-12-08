الحصيني: كتلة باردة أصلها قطبي أثرت على معظم مناطق المملكة فجر اليوم

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عن تأثر معظم مناطق المملكة فجر اليوم (الثلاثاء) بالكتلة الباردة التي أصلها قطبي.
وأضاف أن هذه الكتلة أثرت على درجة حرارة معظم مناطق المملكة في اليوم الثاني من موسم المربعانية، حيث سجلت العاصمة الرياض 9 درجات مئوية، فيما سجل مطار الملك خالد 8 درجات مئوية.
ونوه بدرجات الحرارة التي سجلت فجر اليوم، ومنها مكة المكرمة بدرجة حرارة 19 درجة، والمدينة المنورة 13، وجدة 22، والأحساء 11، والجوف 10 درجات مئوية، و7 درجات في كل من عرعر وظهران الجنوب. وفق “أخبار 24”.