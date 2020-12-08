كرم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، علي المدعس، أصغر متطوع بالمنطقة، نظير جهوده المجتمعية والأعمال التطوعية التي قدمها من خلال فريق “يمام الخير” التطوعي، والفرق التطوعية الأخرى بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة، في مكتبه بالإمارة أمس (الإثنين)، لمشرفة فريق “يمام الخير” في القصيم أسماء الوليعي، التي قدمت شرحاً موجزاً لما قام به المتطوع علي المدعس من أعمال التطوع بالمنطقة.
وأبدى أمير المنطقة سعادته وفخره بهذا المتطوع الصغير الذي لم يتجاوز عمره 9 سنوات، مؤكداً أن ثقافة التطوع سلوك إنساني لا بد أن يغرسه الآباء والأمهات في أبنائهم، منوهاً بالدور الكبير الذي قام به المتطوعون والمتطوعات في عدد من المبادرات الخيرية والمجتمعية بالمنطقة، ومساندتهم الفاعلة لعدد من القطاعات والجهات الحكومية.
وفق “أخبار 24”.