حقق فريق الهلال فوزًا صعباً على نظيره الرائد، مساء اليوم (الإثنين)، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، في إطار منافسات الجولة السابعة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت الدقيقة 73 تسجيل فريق الهلال هدفًا عن طريق لاعبه ياسر الشهراني، لكن بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو “VAR”، ألغى الهدف.
وبعد ذلك سجل الهلال هدفه الأول والوحيد في الدقيقة 84، عن طريق لاعبه علي البليهي، بعد عرضية عن طريق اللاعب ياسر الشهراني.
كما شهدت المباراة عودة الحكم لتقنية الفيديو، عند الدقيقة 93، ليشاهد الالتحام الذي حدث بين لاعب الهلال ياسر الشهراني ولاعب الرائد، ليرى الحكم أنه لا يوجد بها شيء. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة لينفرد بصدارة ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرائد عند 10 نقاط.
د83′ هدف لـ الهلال! ⚽#علي_البليهي يفتتح التسجيل#الرائد 0 : 1 #الهلال
#الرائد_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/azyqpgFTOI
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2020