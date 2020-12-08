خلاف حاد بين مدرب النصر ومترجم الاتفاق.. تعرّف على السبب

نشب خلاف بين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، ومترجم الاتفاق، وذلك بعد مباراة الفريقين، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة في دوري المحترفين.
ورصدت عدسات الكاميرات اقتراب مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا، من أحد أعضاء الطاقم الفني للاتفاق (مترجم الفريق)، بعد أن دار حديث غاضب بين الطرفين.
وتدخل المدير الفني للاتفاق خالد العطوي، والمدير التنفيذي لفريق النصر حسين عبدالغني، لتهدئة الموقف وإبعاد لاعبي الفريقين. وفق “أخبار 24”.
وكشفت تقارير أن الخلاف وقع إثر توجه أحد أعضاء الطاقم الفني للاتفاق إلى حكم المباراة، معترضاً على ركلة الجزاء التي احتُسبت في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للنصر.
ناصر الشيبان – مراسل القنوات السعودية الرياضية :
كان هناك حديث غاضب بعد نهاية المباراة بين مدرب #النصر و مترجم فريق #الاتفاق .#النصر_الاتفاق pic.twitter.com/r8VYem84S5
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2020