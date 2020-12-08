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اخبار رياضية > خلاف حاد بين مدرب النصر ومترجم الاتفاق.. تعرّف على السبب
08/12/2020   1:25 م

خلاف حاد بين مدرب النصر ومترجم الاتفاق.. تعرّف على السبب

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نشب خلاف بين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، ومترجم الاتفاق، وذلك بعد مباراة الفريقين، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة في دوري المحترفين.

ورصدت عدسات الكاميرات اقتراب مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا، من أحد أعضاء الطاقم الفني للاتفاق (مترجم الفريق)، بعد أن دار حديث غاضب بين الطرفين.

وتدخل المدير الفني للاتفاق خالد العطوي، والمدير التنفيذي لفريق النصر حسين عبدالغني، لتهدئة الموقف وإبعاد لاعبي الفريقين. وفق “أخبار 24”.

وكشفت تقارير أن الخلاف وقع إثر توجه أحد أعضاء الطاقم الفني للاتفاق إلى حكم المباراة، معترضاً على ركلة الجزاء التي احتُسبت في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للنصر.

خلاف حاد بين مدرب النصر ومترجم الاتفاق.. تعرّف على السبب

اخبار رياضية
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