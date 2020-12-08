بالفيديو.. “فيتوريا” يشن هجوماً على التحكيم.. ويؤكد: النصر يمر بظروف معقدة

شن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، هجومًا على التحكيم، وذلك بعد تعادل فريقه أمام الاتفاق، بهدفين لمثلهما، ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين.
وقال “فيتوريا” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب انتهاء المباراة: “النتيجة كانت جيدة، وشكرت اللاعبين على أدائهم القوي لأنهم استطاعوا أن يقاتلوا من أجل تغيير النتيجة بعد أن كانوا متأخرين بهدفين”.
وتابع “فيتوريا”: “الوضع الذي يمر به النصر معقد، ولكن أداء اللاعبين خاصة في الشوط الثاني كان جيدا، ويمكن أن تكون هذه النتيجة بداية تغيير للنتائج السابقة”.
وأوضح المدرب البرتغالي: “بالنسبة لي هناك أمور فنية حدثت خلال المباراة من الصعب تفسيرها، مع نهاية الشوط الأول مع كل هذه التقنية”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “قبل احتساب ركلة جزاء للاتفاق بثانيتين كانت هنالك لمسة يد على لاعبه، ولكن لم تتم مراجعة تلك الحالة، على عكس ما حدث في هذا الملعب قبل 15 يوماً، عندما حضرنا وسجلنا، ثم اُلغي الهدف عندما تمت إعادة 10 ثوان قبله للتثبت”.
فيتوريا – مدرب فريق #النصر :
الوضع الذي نمر بِه “معقد”.. وما حدث من مرور للقطات واضحة أمر غريب.#النصر_الاتفاق pic.twitter.com/rmSEYhMs68
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2020