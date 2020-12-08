أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، انتهاء أعمال المرحلة الثانية لرفع القدرة الاستيعابية لمدرجات مطار العلا، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.
ويتزامن الانتهاء من مرحلة تطوير المطار مع استعدادات الهيئة الملكية لمحافظة العلا لاستقبال المزيد من الزوار في المحافظة، والتي شهدت زيادة في السياح منذ فتح المواقع الأثرية في أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد المحافظة نموا في عدد الزوار تزامنا مع زيادة عدد الرحلات المباشرة من الرياض وجدة والدمام، بالإضافة لمزيد من الفعاليات التي ستنطلق خلال شهر يناير المقبل، وأبرزها فتح موقع البلدة القديمة للزوار، والذي سيصبح مفتوحا على مدار العام لأول مرة.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق، الانتهاء من تجديد المبنى الرئيس وتوسيع ساحة خدمات الطائرات لتستوعب طائرات أكبر حجما، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار 300% من 100 ألف مسافر إلى 400 ألف مسافر سنويا.
واستجابت للمتطلبات الهندسية لتوسيع ساحة خدمات الطيران، والممرات الفرعية للطائرات، حيث زاد حجم ساحة خدمات المطار لتصبح 89 ألف م2، بينما بلغت توسعة الممرات الفرعية 110 آلاف م2، ونتيجة هذه التوسعة أصبح بإمكان المطار استيعاب 10 طائرات إضافية، ست طائرات من الفئة E، وأربع طائرات من الفئة الكبيرة C.
ويمثل المطار أحد العناصر الأساسية للاستراتيجية الهادفة إلى جعل العلا وجهة سياحية رئيسة ومركزاً لوجستيا لشمال غرب المملكة.
وفق “أخبار 24”.