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08/12/2020   6:06 م

بالفيديو.. تكريم مواطن تطوع في تنظيم حركة السير لأكثر من 10 سنوات أمام إحدى المدارس بالشرقية

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كرمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، أمس (الإثنين)، المواطن منصور الكبيش، الذي تطوع لمدة 10 سنوات لتنظيم حركة السير أمام إحدى المدارس، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة القطيف، عبدالله القرني، أن تكريم المواطن الكبيش جاء نظير ما يقوم به من خدمات تطوعية للطلاب منذ 10 سنوات، مشيراً إلى أنه كان يحضر مبكرًا بشكل يومي إلى مدرسة الخندق الابتدائية، حرصًا على تنظيم حركة السير أمام المدرسة، لضمان سلامة الطلاب أثناء الحضور والانصراف.

من جانبه، أشار المواطن الكبيش إلى أنه كان يحضر من الساعة 5:45 صباحاً لاستقبال الطلاب وتأمين دخولهم إلى المدرسة بسلاسة، مقدماً شكره وتقديره لمدير مكتب التعليم بالقطيف على هذا التكريم. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. تكريم مواطن تطوع في تنظيم حركة السير لأكثر من 10 سنوات أمام إحدى المدارس بالشرقية

أخبار المناطق
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