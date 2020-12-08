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أخبار محلية > “أرامكو” وشركة أمريكية تطلقان مشروعاً لتصنيع المواد اللامعدنية بالمملكة
08/12/2020   6:07 م

“أرامكو” وشركة أمريكية تطلقان مشروعاً لتصنيع المواد اللامعدنية بالمملكة

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أعلنت شركتا “أرامكو” و”بيكر هيوز” الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، عن تأسيس شركة “نوفل” لتصنيع الحلول اللامعدنية المبتكرة، بهدف تطوير وتسويق المنتجات اللامعدنية المستخدمة في قطاع الطاقة.

وتُعد “نوفل” أحد أضخم مشاريع الطاقة في المملكة، ويجري العمل حالياً على تطوير مرفقها الجديد في مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” بالمنطقة الشرقية.

وقال نائب رئيس الخدمات الفنية في “أرامكو”، أحمد السعدي، إن المنتجات اللامعدنية تعيد رسم ملامح القطاعات والمنتجات لتمتعها بمستوى أعلى من حيث الموثوقية والاقتصاد في التكلفة. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن المنتجات اللامعدنية تُستخدم في قطاعات: النفط الخام، والغاز، والسيارات والبناء والإنشاء، التغليف، ومصادر الطاقة المتجددة، كونها أكثر استدامة وخفيفة الوزن ومقاومة للتآكل.

“أرامكو” وشركة أمريكية تطلقان مشروعاً لتصنيع المواد اللامعدنية بالمملكة

أخبار محلية
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