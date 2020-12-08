بالصور.. حملة ميدانية على مواقع بيع الحطب والفحم المحلي بمحافظة الخرج

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج يوم الاحد ١٤٤٢/٤/٢١هـ حمله ميدانية على مواقع بيع الحطب والفحم المحلي بمحافظة الخرج بالتعاون مع الجهات المعنية ( محافظة الخرج – البلديه – الشرطة ممثلة بقوة المهام والواجبات الخاصة – المرور – الدوريات الأمنية )أسفرت أعمالها عن ضبط عدد من المخالفين لنظام المراعي والغابات.
وقد تم تطبيق النظام بحقهم.
من جانبه أوضح مدير مكتب الوزارة بالخرج ان هذه الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وذلك بمنع الأحتطاب بجميع مراحلة من النقل والبيع بالتعاون مع الجهات الأمنية وبلدية الخرج بتوجيهات سعادة محافظ الخرج وأن هذه الحملة مستمره لمنع بيع ونقل الحطب المحلي حفاظاً على البيئة داعياً في الوقت نفسه المواطنين للتعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن كل ما يهدد البيئة .