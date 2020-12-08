بشراكة مجتمعية .. طريقك إلى عالم التأليف ورشة قدمتها سارة الخزيم في غرفة الخرج

ضمن الشراكة المجتمعية بين الغرفة التجارية والصناعية بالخرج وصالون سارة الثقافي أقامت الغرفة ورشة (طريقك إلى عالم التأليف) قدمتها الأديبة سارة بنت عبدالله الخزيم حيث اشتملت الورشة على محاور رئيسة ( حيرة البداية، صفات الكتاب الناجح، فكرة الكتاب، مخطط الكتاب، طرق التغلب على الصعوبات، المراجعة النهائية، طلب الفسح من وزارة الإعلام، اختيار دار النشر ) وقد حظيت الورشة بحضور جيد وتفاعل من الحاضرات ، وفي نهاية اللقاء قدمت الغرفة درع وشهادة تقدير للأستاذة سارة الخزيم والتي تحدثت للخرج اليوم قائلة : الشكر لله المتفضل دائماً وأبداً، ثم لغرفة الخرج التجارية الصناعية التي منحتني فرصة اللقاء ببعض محبات الكتب، هاويات التأليف من محافظتي الخرج والدلم، الكلمات لا تعبر عن دفء مشاعرهن التي غمرنني بها، أدعو الله أن يديم المحبة فيه سبحانه، وأن يكُنّ وجدن الفائدة .