“تعليم الرياض” يعلن ضوابط الترشيح للإيفاد للعمل بالخارج للمعلمين والمشرفين التربويين

علنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن ضوابط الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج وضوابطه وإجراءاته للمعلمين والمشرفين التربويين للعام الدراسي القادم 1442-1443هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، علي الغامدي، أن من الضوابط العامة للترشيح أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التعليمية، وألا يقل تقديره الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة، وألا يقل مؤهله عن درجة البكالوريوس في مادة التخصص، وألا تقل خدمته في التعليم عن 6 سنوات للمعلم والوكيل وقائد المدرسة و10 سنوات للمشرف التربوي.
وأضاف أنه لا بد أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ويتمتع باللياقة الصحية، بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات المهنية، وهي اختبار سفير للكفايات الشخصية واختبار التخصص الخاص بالرخصة المهنية بالمركز الوطني للقياس للعام 1442هــ. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه على الراغبين تعبئة الاستمارات المطلوبة وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى مكتب التعليم في موعد أقصاه 1-6-1442هـ، وستتم دراسة ومطابقة ملفات المتقدمين من قبل مكاتب التعليم والإدارات وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى إدارة الإشراف التربوي في موعد أقصاه 15/6 /1442هــ.