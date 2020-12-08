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أخبار محلية > بالفيديو.. هل تستمر الدراسة “عن بعد” في الفصل الدراسي الثاني؟.. وزير التعليم يجيب
09/12/2020   12:25 ص

بالفيديو.. هل تستمر الدراسة “عن بعد” في الفصل الدراسي الثاني؟.. وزير التعليم يجيب

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أجاب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، عن سؤال عن استمرارية الدراسة عن بعد أو أنها ستكون بالمقرات التعليمية وذلك في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1442هـ.

وقال آل الشيخ، عبر استضافته في “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، إن الوزارة حتى هذه اللحظة لم تحدد ذلك، لافتاً إلى أنها مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة.

وأضاف أن الوزارة سوف تحدد في الأيام القادمة قرار الدراسة عن بعد أو حضوريا في الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الصحة، وسيعلن عن هذا القرار في الوقت المناسب.

يُذكر أن الوزير أشاد اليوم بما تحقق للمملكة من نتائج متقدمة في اختبارات “التيمز” للعلوم والرياضيات، مقارنة بنتائج 2015.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل تستمر الدراسة “عن بعد” في الفصل الدراسي الثاني؟.. وزير التعليم يجيب

أخبار محلية
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