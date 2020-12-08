“هيئة الاتصالات”: سنوفر أكثر من 10 جيجاهرتز للاستخدامات التجارية للطيف الترددي خلال 5 سنوات

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي، اليوم (الثلاثاء)، أن الهيئة ستوفر أكثر من 10 جيجاهرتز للاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي خلال السنوات الـ 5 القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة “تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي”، المنعقدة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمستمرة حتى بعد غدٍ الخميس.
من جانبه، أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة على أهمية اجتماع صناع القرار في مجال الطيف الترددي في الندوة، مشيرًا إلى تأثير البنية التحتية الرقمية وأهميتها في نجاح الاقتصاد ومرونته. وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على قيام مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعقد مزادات علنية للطيف الترددي لأغراض تجارية.