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أخبار محلية > وجد 15 ريالاً في الحرم المكي.. فما حكم أخذها؟ الشيخ “السليمان” يجيب (فيديو)
09/12/2020   12:27 ص

وجد 15 ريالاً في الحرم المكي.. فما حكم أخذها؟ الشيخ “السليمان” يجيب (فيديو)

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، عن سؤال حول العثور على مبلغ مالي مقداره 15 ريالاً في الحرم المكي.

وقال، خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إن من يعثر على مبلغ بسيط في الحرم المكي لا يُلتفت إليه فلا حرج بأخذه أو تركه أو التصدق به عن صاحب المبلغ، ولا يتحمل التعريف به.

وأضاف أنه لا حرج بأخذ الأشياء البسيطة التي يتركها الناس بداعي عدم الاحتياج لها، مشيرا إلى أن هذه الحالات لا تدخل فيما يُسمى لقطة الحرم.

وفق “أخبار 24”.

وجد 15 ريالاً في الحرم المكي.. فما حكم أخذها؟ الشيخ “السليمان” يجيب (فيديو)

أخبار محلية
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