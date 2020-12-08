خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، برقيتي عزاء ومواساة لأمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح.
وقال خادم الحرمين، “علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
فيما قال ولي العهد في برقيته، ” تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.وفق “أخبار 24”.
كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة مماثلة إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وفاة الفقيد.