بالفيديو.. “الضمان الصحي”: الحالات الطارئة من مشتركي التأمين تستقبل وتعالج دون انتظار موافقة شركات التأمين

أكّد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان القصبي، اليوم (الثلاثاء)، أن الحالات الطارئة من مشتركي التأمين الصحي التعاوني سيتم استقبالها في المستشفيات وعلاجها فوراً، وذلك بغض النظر عن التغطية التأمينية ودون انتظار موافقة شركات التأمين.
وأوضح القصبي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن قرار المجلس جاء لتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملة من حيث الخدمات الصحية لتعزيز صحة المواطن والمقيم.
وأشار إلى أن امتناع أي جهة أو منشأة صحية عن استقبال أي حالة طارئة يُعد مخالفة، مشدداً على تقديم الخدمة العلاجية للحالة دون الرجوع إلى هوية المريض، فيما يحق للمنشأة الصحية الرجوع للجهة التأمينية للحصول على التغطية في حالة المرضى المؤمن عليهم.
أ. عثمان االقصبي – المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي:
الحالات الطارئة من مشتركي التأمين الصحي التعاوني سوف تُستقبَل وتُعالج فورا، بغض النظر عن التغطية التأمينية، ودون انتظار لموافقة شركات التأمين.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@cchiksa pic.twitter.com/iw7vkSEfRX
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 8, 2020
وفق “أخبار 24”.