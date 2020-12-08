نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الضمان الصحي”: الحالات الطارئة من مشتركي التأمين تستقبل وتعالج دون انتظار موافقة شركات التأمين
09/12/2020   12:27 ص

بالفيديو.. “الضمان الصحي”: الحالات الطارئة من مشتركي التأمين تستقبل وتعالج دون انتظار موافقة شركات التأمين

+ = -
482

أكّد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي عثمان القصبي، اليوم (الثلاثاء)، أن الحالات الطارئة من مشتركي التأمين الصحي التعاوني سيتم استقبالها في المستشفيات وعلاجها فوراً، وذلك بغض النظر عن التغطية التأمينية ودون انتظار موافقة شركات التأمين.

وأوضح القصبي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن قرار المجلس جاء لتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملة من حيث الخدمات الصحية لتعزيز صحة المواطن والمقيم.

وأشار إلى أن امتناع أي جهة أو منشأة صحية عن استقبال أي حالة طارئة يُعد مخالفة، مشدداً على تقديم الخدمة العلاجية للحالة دون الرجوع إلى هوية المريض، فيما يحق للمنشأة الصحية الرجوع للجهة التأمينية للحصول على التغطية في حالة المرضى المؤمن عليهم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الضمان الصحي”: الحالات الطارئة من مشتركي التأمين تستقبل وتعالج دون انتظار موافقة شركات التأمين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885125516.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.