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أخبار محلية > بالفيديو.. وكيل “التعليم”: المملكة الأولى عالمياً في التطور في اختبارات “التيمز” خلال 4 سنوات
09/12/2020   12:29 ص

بالفيديو.. وكيل “التعليم”: المملكة الأولى عالمياً في التطور في اختبارات “التيمز” خلال 4 سنوات

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كشف وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، اليوم (الثلاثاء)، أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في اختبارات “التيمز” لمادتي العلوم والرياضيات، مقارنة بالنتائج بين عامي 2015 و2019م.

وأوضح المقبل أن المملكة حققت المركز الأول في التطور والتقدم خلال 4 سنوات في تدريس الرياضيات للصف الثاني المتوسط، لافتاً إلى أن هذا التقدم ليس منتهى طموح الوزارة.

يُذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أشاد بما تحقق للمملكة من نتائج متقدمة في اختبارات “التيمز” للعلوم والرياضيات عام 2019 مقارنة بنتائج 2015.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وكيل “التعليم”: المملكة الأولى عالمياً في التطور في اختبارات “التيمز” خلال 4 سنوات

أخبار محلية
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