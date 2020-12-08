بالفيديو.. وكيل “التعليم”: المملكة الأولى عالمياً في التطور في اختبارات “التيمز” خلال 4 سنوات

كشف وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، اليوم (الثلاثاء)، أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في اختبارات “التيمز” لمادتي العلوم والرياضيات، مقارنة بالنتائج بين عامي 2015 و2019م.
وأوضح المقبل أن المملكة حققت المركز الأول في التطور والتقدم خلال 4 سنوات في تدريس الرياضيات للصف الثاني المتوسط، لافتاً إلى أن هذا التقدم ليس منتهى طموح الوزارة.
يُذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أشاد بما تحقق للمملكة من نتائج متقدمة في اختبارات “التيمز” للعلوم والرياضيات عام 2019 مقارنة بنتائج 2015.
د. محمد المقبل – وكيل وزارة التعليم للتعليم العام
المملكة حققت تقدما كبيرا في مؤشرات واختبارات “TIMSS” في فئات العلوم والرياضيات، وأصبحنا الدولة الأولى على مستوى العالم في تدريس الرياضيات للثاني المتوسط.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/irWCGCwomu
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 8, 2020
وفق “أخبار 24”.