“الوزراء” يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين ويوافق على استراتيجية سوق العمل

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأصدر المجلس خلال جلسته عددا من القرارات، منها الموافقة على كل من استراتيجية سوق العمل، والاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة واستراتيجية قطاع الطيران، ونظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
وفي بداية الجلسة، استعرض المجلس المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، محلياً ودولياً، وآخر تطورات إنتاج اللقاح المضاد والجهود المبذولة لتأمينه فور اعتماده رسميا.
واطلع المجلس على جملة من الموضوعات حول مجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مستعرضاً مخرجات اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر. وفق “أخبار 24”.
ورفض المجلس التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكد أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.
وبعد ذلك، اطلع المجلس على جدول أعماله، وقرر ما يلي:
أولاً- تفويض وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووكالة السياحة في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً- الموافقة على استراتيجية قطاع الطيران.
ثالثاً- تفسير المادة (38) من نظام الأوراق التجارية، وذلك على النحو الموضح في القرار.
رابعاً- الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها.
خامساً- الموافقة على نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
سادساً- الموافقة على استراتيجية سوق العمل.
سابعاً- الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).