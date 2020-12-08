هي تطبخ وهو يقدّم الطعام.. زوج يدعم زوجته ويفتتحان مطعمهما الصغير بالرياض

افتتح زوجان مواطنان مشروعاً صغيراً لتقديم الأطعمة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الرياض، حيث تقوم الزوجة بالطبخ بينما يقدّم الزوج الوجبات للزبائن.
وأوضحت جواهر الحميدي، في مداخلة مشتركة مع زوجها عبر برنامج “الراصد” على شاشة “الإخبارية”، أنهما افتتحا الفرع الجديد لمطعمهما منذ 15 يوماً فقط، مشيرةً إلى أن عملها لم يعد يؤثر على واجباتها المنزلية.
وأشار الزوج “أبو محمد” إلى أن المطعم كان مجرد “كافيتيريا” صغيرة في حارة ولكنهما استطاعا افتتاحه في شارع رئيسي بالرياض، فيما أكّدت الزوجة أنهما يستقبلان الزبائن وكأنهم ضيوفهم من خلال تقديم وجبات منزلية آمنة.
فيديو | زوج يدعم زوجته ويفتتحان مشروعهما الصغير.. “جواهر الحميدي” تطبخ وزوجها يقدم الطعام #الراصد pic.twitter.com/VaaDF2is5I
— الراصد (@alraasd) December 8, 2020
وفق “أخبار 24”.