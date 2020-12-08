وقّعت الشركة الوطنية للإسكان 4 اتفاقيات بقيمة إجمالية تجاوزت 800 مليون ريال لتطوير البنية التحتية للمرحلة الثانية من مشروع “مرسية” السكني ضمن ضاحية الجوان في الرياض، ومشروع “خيالا” في حي الحمدانية بجدة.
ويقع مشروع “مرسية” في موقع إستراتيجي شمال العاصمة على مساحة تصل إلى 5 ملايين م2 توفر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس.
وتجاوزت مساحة مشروع “خيالا” 1.5 مليون م2 في الجزء الشمالي من جدة، ويوفّر أكثر من 3500 وحدة سكنية ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس، ويتميز كلا المشروعين بتوفر المرافق التعليمية والصحيّة والتجارية والحدائق لتوفير جودة حياة تلبّي احتياجات الأسر السعودية ضمن أسعار مناسبة.
وفق “أخبار 24”.