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اخبار رياضية > جماهير الأهلي تتلقى بشرى سارة قبل موقعة النصر في الدوري
09/12/2020   12:38 ص

جماهير الأهلي تتلقى بشرى سارة قبل موقعة النصر في الدوري

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن النادي الأهلي استعاد خدمات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهة النصر السبت المقبل، في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، إن الغاني صامويل أوسو، والروماني ألكسندر ميتريتا شاركا في تدريبات الأهلي مساء اليوم، عقب شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما في المباراة الأخيرة أمام ضمك.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بسلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 13 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

جماهير الأهلي تتلقى بشرى سارة قبل موقعة النصر في الدوري

اخبار رياضية
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