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اخبار رياضية > التصريحات أرهقته.. الدويش يسخر من “فيتوريا” بعد إراحة اللاعبين
09/12/2020   12:38 ص

التصريحات أرهقته.. الدويش يسخر من “فيتوريا” بعد إراحة اللاعبين

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أثار الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، الجدل بين متابعيه، بعدما نشر تغريدة سخر فيها، من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي فيتوريا، بعدما قرر إراحة اللاعبين اليوم.

وقرر روي فيتوريا، منح راحة للاعبي الفريق من التدريبات، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، السبت المقبل، في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال “الدويش”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فيتوريا راحة اليوم.. تصريحه البارحة كان طويلًا فأرهقه فلازم يريّح يوم ولو ما قطعوه كان ريّح يومين!”. وفق “أخبار 24”.

وتعادل فريق النصر مع ضيفه الاتفاق، بثنائية لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم أمس الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التصريحات أرهقته.. الدويش يسخر من “فيتوريا” بعد إراحة اللاعبين

اخبار رياضية
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