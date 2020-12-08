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اخبار رياضية > متحدث النصر السابق مهاجمًا فيتوريا: “النصر يحتاج إلى 1000 ركنية ليهز الشباك”
09/12/2020   12:38 ص

متحدث النصر السابق مهاجمًا فيتوريا: “النصر يحتاج إلى 1000 ركنية ليهز الشباك”

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هاجم المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرتغالي روي فيتوريا.

وقال الصرامي عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: النصر يحتاج للوصول للركنية رقم 1000 حتى يستطيع هز شباك الفريق المنافس”.

وأضاف: “طبعاً المسؤولية تقع على فيتوريا الذي يهمل هذا الجانب مع إهماله تدريب نجوم الفريق على التسديد من خارج منطقة الجزاء.” وفق “أخبار 24”.

وتابع: “كان مدربين النصر مثل جويل سانتانا و بروشتش و جو فرناديز حريصين على هذا الجانب أشد الحرص”.

متحدث النصر السابق مهاجمًا فيتوريا: “النصر يحتاج إلى 1000 ركنية ليهز الشباك”

اخبار رياضية
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