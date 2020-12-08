متحدث النصر السابق مهاجمًا فيتوريا: “النصر يحتاج إلى 1000 ركنية ليهز الشباك”

هاجم المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، سعود الصرامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرتغالي روي فيتوريا.
وقال الصرامي عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: النصر يحتاج للوصول للركنية رقم 1000 حتى يستطيع هز شباك الفريق المنافس”.
وأضاف: “طبعاً المسؤولية تقع على فيتوريا الذي يهمل هذا الجانب مع إهماله تدريب نجوم الفريق على التسديد من خارج منطقة الجزاء.” وفق “أخبار 24”.
وتابع: “كان مدربين النصر مثل جويل سانتانا و بروشتش و جو فرناديز حريصين على هذا الجانب أشد الحرص”.
#النصر يحتاج للوصول للركنية #رقم_1000 حتى يستطيع هز شباك الفريق المنافس
طبعاً المسؤولية تقع على فيتوريا الذي يهمل هذا الجانب مع اهماله تدريب نجوم الفريق على التسديد من خارج منطقة جزاء
••كان مدربين النصر مثل جويل سانتانا و بروشتش و جو فرناديز حريصين على هذا الجانب اشد الحرص pic.twitter.com/mUIGw2Xrma
— سعود الصرامي (@L9arami) December 8, 2020