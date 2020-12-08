النصر يكشف آخر تطورات نجومه المصابين

كشف نادي النصر، عن آخر تطورات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المصابين، وذلك قبل مواجهة نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “النصر” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن اللاعبين المصابين يواصلون تأهيلهم وعلاجهم، في مقر النادي، وفق البرامج المعدة لهم مسبقًا.
وأوضح النادي أن بيتي وخالد الغنام يواصلان الجري حول الملعب، فيما يواصل عسيري والبريكان برنامجيهما التأهيليين، على أن يستكمل الصليهم برنامجه العلاجي، مشيرًا إلى أن الفريق سيبدأ استعداداته للأهلي غدًا الأربعاء. وفق “أخبار 24”.
نجوم #النصر المصابين يواصلون تأهيلهم وعلاجهم
والفريق يبدأ الاستعدادات غداً لمباراة #النصر_الاهلي#معاك_يانصر 💛 pic.twitter.com/cEP6bInuDl
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 8, 2020