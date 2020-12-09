بالفيديو.. استشاري: بعض مصابي “كورونا” ظهرت لديهم أعراض جلدية وتساقط للشعر

كشف استشاري الجلدية المختص بجراحات التجميل الدكتور سعد الصقير، عن ظهور بعض الأعراض الجلدية لدى عدد من مصابي فيروس كورونا المستجد.
وقال الصقير الذي يشغل منصب نائب رئيس مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل “ميدام”، إن الأعراض التي ظهرت على المرضى أكثرها يتعلق بتساقط الشعر والطفح الجلدي.
وأضاف في لقائه مع قناة “الإخبارية”، أن مؤتمر “ميدام” سيعقد قريباً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يناقش طرق الوقاية وعلاج الأعراض الجلدية التي تظهر على بعض مصابي كورونا.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن هناك مبادرات سيتم إطلاقها في المؤتمر، كما أن إحدى الشركات المشاركة ستطلق تقنية جديدة لطباعة رباعية الأبعاد للجلد، ستساعد في الجراحات الترميمية وسيكون لها شأن كبير في جراحات الجلد خلال السنوات القادمة.
فيديو | د. سعد الصقير : بعض مصابي #كورونا أصيبوا بأعراض جلدية وتساقط في الشعر.. ومؤتمر “ميدام” الدولي للأمراض الجلدية سيناقش الحلول#الإخبارية pic.twitter.com/qFFRtQH3h8
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 8, 2020