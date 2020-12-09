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أخبار الخرج > ورشة عمل وحلقة نقاش “مجلس الشورى خلال ربع قرن” بغرفة الخرج للكاتب الشويرخ ومدير الجلسة الاعلامي العيّدي
09/12/2020   8:15 ص

بالتعاون مع مركز المثالي للتدريب

ورشة عمل وحلقة نقاش “مجلس الشورى خلال ربع قرن” بغرفة الخرج للكاتب الشويرخ ومدير الجلسة الاعلامي العيّدي

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استضاف مسرح غرفة الخرج بالتعاون مع مركز المثالي للتدريب ثالث لقاءات حلقة نقاش وورشة عمل “مجلس الشورى السعودي خلال ربع قرن” للوقوف على ما يقدمه مجلس الشورى للوطن والمواطن للكاتب الأستاذ صالح بن محمد الشويرخ ومدير الجلسة الإعلامي والكاتب الصحفي د.سليمان بن محمد العّيدي .

اشتلمت فقرات حلقة النقاش وورشة العمل على كلمة رئيس مجلس غرفة الخرج أ.عماش بن الدفين رحب فيها بالضيوف الكرام من أعضاء مجلس الشورى ورؤساء الدوائر الحكومية ومجالس القطاعات الاقتصادية والأخوة الأعزاء ، وايجز عن مكانك الخرج اقتصادياً وتجارياً وزراعياً ومكانتها دولياً واختتم بتقديم وافر التحية والتقدير لمن ساهموا في إقامة هذه الفعالية وما تقدمه غرفة الخرج من مبادرات ومشاركات ومساهمات مجتمعية تجاه هذه المحافظة الغالية وبكافة فروعها بمحافظتي الدلم والأفلاج .

بعدها القت أ.الجوهرة بنت عبدالله المجلي مؤسس ومدير مركز المثالي للتدريب بينت أنها أقامت هذه الورشة في أكثر من منطقة واختارت أن تكون ثالث المحطات لها محافظة الخرج لما تمتلكه من دعم محافظها الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي والرقي بها اقتصادياً وثقافيا وتجارياً .

بعد ذلك فتح مجال للمداخلات من الضيوف والإعلاميين لطرح العديد من الأسئلة والإستفسارات على ضيف الحلقة أ.صالح الشويرخ والاجابة عليها .
في الختام كرم رئيس غرفة الخرج أ.عماش بن الدفين الضيوف الكرام بهدايا تذكارية بهذه المناسبة .

ورشة عمل وحلقة نقاش “مجلس الشورى خلال ربع قرن” بغرفة الخرج للكاتب الشويرخ ومدير الجلسة الاعلامي العيّدي

أخبار الخرج
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