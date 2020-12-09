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أخبار المناطق > جبل الفيل.. أحد العجائب الجيولوجية في العلا وأيقونتها الجميلة وهذا سبب تسميته
09/12/2020   8:18 ص

جبل الفيل.. أحد العجائب الجيولوجية في العلا وأيقونتها الجميلة وهذا سبب تسميته

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سلط تقرير تلفزيوني الضوء على بعض المعلومات عن جبل الفيل الذي يقع بمدينة العلا، والذي يعد أيقونتها الجميلة وأحد العجائب الجيولوجية في المحافظة، ومقصداً كبيراً للسائحين.

وأوضح التقرير وفقاً لقناة “الإخبارية”، أن الجبل يرتفع عن سطح الأرض بنحو 50 متراً، واكتسب اسمه من شكله الذي يشبه الفيل، ويبعد عن العلا بمسافة 7 كيلومترات.

وأضاف أن الجبل تحيطه مجموعة من الجبال تشكل لوحة جمالية من الطبيعة، وصنع بفعل عوامل التعرية على مدار ملايين السنين، وساهمت الرمال المحيطة به في إضفاء لمسة جمالية عليه. وفق “أخبار 24”.

جبل الفيل.. أحد العجائب الجيولوجية في العلا وأيقونتها الجميلة وهذا سبب تسميته

أخبار المناطق
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