صقر ثمنه 91 ألفاً بمهرجان الملك عبدالعزيز يفوز بجائزة قيمتها 300 ألف ريال

فاز صقر يدعى “الجازي” للصقار السعودي خالد بن جمعة، بالمركز الأول بشوط المزاين شاهين بحري قرناس، الذي أقيم أمس (الثلاثاء) ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالرياض.
وكانت الجازي قد بيعت في الثالث من أكتوبر الماضي في أول أيام المزاد الأول للنادي بقيمة 91 ألف ريال، ويبلغ طولها 14 إنشاً ونصف، وعرضها 16 إنشاً إلا ربع.
وربحت الجازي 300 ألف ريال لتحقيقها المركز الأول في شوط مسابقة المزاين وارتقت قيمتها، ومنحتها اللجنة تقييم 93 درجة على عناصرها الجمالية، والتي توزع على الرأس والعاتق والنحر والظهر والحجم واللون والوسرة. وفق “أخبار 24”.
وتعد الجازي أول صقر يحصل على جواز سفر على هامش المزاد، بعد توقف لسنوات، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حيث تسلم الصقار ابن جمعة الجواز في نوفمبر الماضي.