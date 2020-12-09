"البيئة" تنصح قائدي المركبات بالتأكد من عدم وجود قطط تحت محرك المركبة قبل تشغيلها

نصحت وزارة البيئة والمياه والزراعة قائدي المركبات بإصدار صوت تنبيه المركبة قبل تشغيلها، وذلك للتأكد من عدم وجود قطط تحت محرك المركبة.
وأوضحت الوزارة أن القطط خلال أشهر الشتاء كثيراً ما تبحث عن أي مكان دافئ يمكن أن تجده، وتمثل منطقة محرك السيارة الدافئ أنسب مكان لها، وتبحث عن مأوى تحت أغطية السيارات ما قد يتسبب في إصابتها أو قتـلها عند تشغيل السيارة.
وأضافت أنه يجب على قائدي المركبات التأكد من عدم وجود أي قطط تحت غطاء المحرك قبل تشغيل المركبة بإصدار صوت المنبه، مشيرة إلى أن ذلك من مبادئ الرفق بالحيوان.
وفق “أخبار 24”.