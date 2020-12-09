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أخبار محلية > محكمة بجدة تنصف مواطناً ضد ابنه بسبب خلاف حول شراكة تجارية بينهما
09/12/2020   8:20 ص

محكمة بجدة تنصف مواطناً ضد ابنه بسبب خلاف حول شراكة تجارية بينهما

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قضت المحكمة التجارية في جدة بثبوت شراكة مواطن مع ابنه في مؤسسة للمجوهرات والذهب بنسبة 55%، بعد دعوى رفعها الأب ضد ابنه الذي أنكر وجود شراكة مع والده من الأساس.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الأب أكد في دعواه أن المؤسسة ملكه لأنها من ماله، وأنه كتبها باسم ابنه المدعى عليه كونه الابن الوحيد في ذلك الوقت.

وأضافت المصادر أن الأب طالب بإثبات شراكته بنسبة 90 % في المؤسسة والعقارات والأرصدة البنكية التي أقر بها، وإثبات 10 % للمدعى عليه مقابل إدارته للمؤسسة.

وأشارت إلى أن الابن أنكر أي شراكة له مع والده وادعى أنه بدأ نشاطه بالحصول على رخصة محل لبيع المعادن الثمينة، لكن أقوال الشهود تطابقت مع أقوال الأب إضافة لأدائه اليمين، لتحكم المحكمة لصالحه.

محكمة بجدة تنصف مواطناً ضد ابنه بسبب خلاف حول شراكة تجارية بينهما

أخبار محلية
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