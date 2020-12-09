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أخبار محلية > هل على مكافأة نهاية الخدمة زكاة؟.. الشيخ “السليمان” يوضح
09/12/2020   8:21 ص

هل على مكافأة نهاية الخدمة زكاة؟.. الشيخ “السليمان” يوضح

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قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، إن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة أو راتب التقاعد لا زكاة فيهما إلا إذا حال عليهما الحول.

وأوضح السليمان في لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن المبالغ التي تخصص للتقاعد أو ما يصرف في نهاية الخدمة لا زكاة فيها، لأن المال لم يكن في حوزة الشخص ولا يستطيع التصرف به أو الحصول عليه متى ما أراد.

وأضاف أن الشخص إذا استلم راتب التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة إذا حال عليه الحول بعد أن قبضه فإنه يزكي، أما إذا قبضه قبل ذلك فلا يلزمه الزكاة. وفق “أخبار 24”.

هل على مكافأة نهاية الخدمة زكاة؟.. الشيخ “السليمان” يوضح

أخبار محلية
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