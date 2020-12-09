قامت مواطنة بمبادرة أرادت منها رد الجميل لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بعد تقديمهم الخدمة الصحية لشقيقها ورعايتهم له في المنزل طيلة 5 سنوات حتى وفاته.
وقالت المواطنة أم عبدالله إن شقيقها كان بمثابة الأب لها، وذات يوم أحس بالتعب ونقل للمستشفى وكانت تحضر له الطبيب يومياً لحاجته للرعاية المنزلية، حتى أخبرها البعض عن خدمة الرعاية الصحية المنزلية.
وأضافت أن الفرق الطبية التابعة لصحة جدة دأبت على زيارتهما في منزلهما لرعاية شقيقها حتى في ظل أزمة كورونا، ولم يقصروا أبداً في تقديم الرعاية الصحية له حتى وفاته.
وأشارت إلى أنها أحبت أن تقدم الشكر لصحة جدة فقررت أن تذهب بنفسها إلى مقر عملهم لتقديم الشكر لكل فرد من الطاقم الطبي.
وفق “أخبار 24”.